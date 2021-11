Réméréville Réméréville Meurthe-et-Moselle, Réméréville MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL Réméréville Réméréville Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Réméréville

MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL Réméréville, 5 décembre 2021, Réméréville. MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL salle polyvalente Rue de l’Église Réméréville

2021-12-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-12-05 18:00:00 18:00:00 salle polyvalente Rue de l’Église

Réméréville Meurthe-et-Moselle Réméréville Meurthe-et-Moselle 10ème marché de Noël artisanal à la salle polyvalente de Réméréville ce dimanche 05 décembre de 10h à 18h. Entrée gratuite. +33 6 11 12 77 45 Marché de Noël de Remereville

salle polyvalente Rue de l’Église Réméréville

dernière mise à jour : 2021-11-23 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Réméréville Autres Lieu Réméréville Adresse salle polyvalente Rue de l'Église Ville Réméréville lieuville salle polyvalente Rue de l'Église Réméréville