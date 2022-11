Marché de Noël artisanal Nordheim Nordheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Nordheim

Marché de Noël artisanal Nordheim, 4 décembre 2022

1 Place des Pelerins Nordheim Bas-Rhin

2022-12-04 14:00:00 – 2022-12-04 19:00:00

Bas-Rhin Nordheim Venez découvrir une dizaine d’exposants (bière, miel, huile de noix, bijoux, couture, crochet, travail du fil de fer,…) Productions artisanales, boissons et gourmandises sur place (pas de paiement par carte bancaire). Présence du Père Noël ! Contes pour les enfants à partir de 16h, sur inscription.

Entrée gratuite ! +33 6 79 89 65 11 Nordheim

