Gymnase Séguinaud, le dimanche 19 décembre à 10:00

Proposé par la section GRS du CMOB. Ouverture exposants 8h. Emplacement 10€ les 2ml. Restauration sur place : sandwichs, boissons, pâtisseries.

Entrée libre

2021-12-19T10:00:00 2021-12-19T18:00:00

