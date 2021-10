MARCHE DE NOEL ARTISANAL ET SOLIDAIRE Toulouse, 4 décembre 2021, Toulouse.

MARCHE DE NOEL ARTISANAL ET SOLIDAIRE 2021-12-04 – 2021-12-21 Allées Jules Guesde ALLEES JULES GUESDE

Toulouse Haute-Garonne

Le marché propose de découvrir des artisans de la région, d’acheter des cadeaux de Noël responsables et solidaires issus du commerce équitable (jouets, chocolats et épices, tissus, artisanat en bois… ) et de participer à des activités et des ateliers ludiques et conviviaux.

Le marché accueille également un bus conçu spécialement pour y organiser des rencontres-débats. Des animations auront lieu tous les jours pour sensibiliser les passants sur les thématiques et les enjeux du commerce équitable et responsable, le tout dans la bonne humeur et la camaraderie !

Il est possible de se restaurer auprès de producteurs locaux (crêpes, plats exotiques ou locaux, pâtisseries, chocolat chaud, vin chaud, bière artisanale issus de la filière équitable …)

Ouvert tous les jours de 10h à 19h

Nocturne les vendredis et samedis jusqu’à 22h

Rendez-vous sur les allées Jules-Guesde pour cette nouvelle édition !

unis.solidaires31@gmail.com +33 6 59 89 23 56

dernière mise à jour : 2021-10-13 par