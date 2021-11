Lespinasse Place du Boulodrome Haute-Garonne, Lespinasse Marché de Noël Artisanal et Gourmand – Samedi 11 décembre Place du Boulodrome Lespinasse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Lespinasse

Marché de Noël Artisanal et Gourmand – Samedi 11 décembre Place du Boulodrome, 11 décembre 2021, Lespinasse. Marché de Noël Artisanal et Gourmand – Samedi 11 décembre

Place du Boulodrome, le samedi 11 décembre à 17:30

Artisans, créateurs, idées cadeaux, dégustations, marrons chauds, chocolat chaud et vin chaud. Food-truck montagnard (tartiflette, burger montagnard…), Bar à Huîtres et fruits de mers, stand gourmandises (crêpes, gaufres, etc) : Repas possible sur place ! Animations gratuites : Piste de luge géante de Noël, Balades en calèche, Structures gonflables, Déambulation du Père Noël, stand de gourmandises **17h30 : Spectacle nocturne de Noël** **18h15 : Grande parade lumineuse avec Mascottes et Père Noël** **18h-22h : Concert de Noël avec Chouchou Band** Pour son grand retour après une année blanche, les Festivités de Noël à Lespinasse reviennent pour votre plus grand plaisir avec comme grande nouveauté : le Marché Artisanal et Gourmand de Noël ! Place du Boulodrome Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Lespinasse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T17:30:00 2021-12-11T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Lespinasse Autres Lieu Place du Boulodrome Adresse Place du Boulodrome, 31150 Lespinasse Ville Lespinasse lieuville Place du Boulodrome Lespinasse