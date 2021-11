Pizieux Pizieux Pizieux, Sarthe MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL ET GOURMAND ET LANCEMENT DES ILLUMINATIONS À PIZIEUX Pizieux Pizieux Catégories d’évènement: Pizieux

2021-12-04 16:00:00 – 2021-12-04 20:00:00

Pizieux Sarthe Pizieux Depuis plusieurs années, les habitants de Pizieux confectionnent de jolis décors de Noël pour embellir leur village.

Cette année, en plus du lancement des illuminations, un Marché de Noël artisanal et gourmand aura lieu au cœur du village le samedi 4 décembre dès 16h.

