2022-12-03 10:00:00 – 2022-12-04 17:00:00

Doubs Chaffois EUR 0 0 Venez à la rencontre d’une trentaine d’exposants, qui vous proposeront leurs créations pour vos décorations ou vos idées cadeaux pour Noël.

Présence du Père Noël les 2 jours à 15h30.

Buvette et petite restauration sur place.

Entrée gratuite, accès pour personne à mobilité réduite, nos amis les animaux ne sont pas autorisés.

On vous y attend nombreux !

(merci de ne pas contacter la mairie pour avoir des informations, me contacter uniquement par mail) moileguismo@msn.com Salle des fêtes Rue du moulin Chaffois

dernière mise à jour : 2022-10-06 par

