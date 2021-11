Marché de Noël artisanal Chaffois, 4 décembre 2021, Chaffois.

Marché de Noël artisanal Chaffois

2021-12-04 – 2021-12-04

Chaffois 25300 Chaffois

EUR 0 0 Venez rencontrer une trentaine d’exposants qui vous proposeront leurs créations artisanales, pour fêter les fêtes de fin d’année.

Présence du Père Noël le samedi et dimanche à 16h !

Buvette et petite restauration sur place, tenues par l’association “Rires de héros”.

Entrée gratuite, accès pour personnes à mobilité réduite.

Pass sanitaire valide et port du masque obligatoire.

On vous attend nombreux !!

moileguismo@msn.com

Chaffois

dernière mise à jour : 2021-10-30 par