MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL Autigny-la-Tour Autigny-la-Tour Catégories d’évènement: Autigny-la-Tour

Vosges

MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL Autigny-la-Tour, 11 décembre 2022, Autigny-la-Tour. MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL

Place de l’Eglise Autigny-la-Tour Vosges

2022-12-11 10:30:00 10:30:00 – 2022-12-11 18:00:00 18:00:00 Autigny-la-Tour

Vosges Autigny-la-Tour Le village d’Autigny-la-Tour organise son 2ème marché de Noël artisanal ! Au programme :

– 10h30 : ouverture du marché de Noël

– 12h00 : restauration et buvette sous chapiteau chauffé

– 16h00 : concert de la chorale Accroch’Notes de Neufchâteau à l’église (entrée gratuite avec participation libre au profit du Téléthon)

– balade gratuite en calèche dans le village

– maquillage sur visage pour les enfants

– buvette chauffée avec vin chaud et gaufres

– ouverture et visites guidées du château à 11h00, 15h00 et 17h30 : tarif réduit 4 € et gratuit pour les – de 12 ans +33 3 29 06 93 03 Autigny-la-Tour

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Autigny-la-Tour, Vosges Autres Lieu Autigny-la-Tour Adresse Place de l'Eglise Autigny-la-Tour Vosges Ville Autigny-la-Tour lieuville Autigny-la-Tour Departement Vosges

Autigny-la-Tour Autigny-la-Tour Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autigny-la-tour/

MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL Autigny-la-Tour 2022-12-11 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL ARTISANAL Autigny-la-Tour Autigny-la-Tour 11 décembre 2022 Autigny-la-Tour Place de l'Eglise Autigny-la-Tour Vosges Vosges

Autigny-la-Tour Vosges