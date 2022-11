Marché de Noël artisanal au château de Sagonne Sagonne Sagonne Catégories d’évènement: Cher

Sagonne

Marché de Noël artisanal au château de Sagonne Sagonne, 26 novembre 2022, Sagonne. Marché de Noël artisanal au château de Sagonne

Place du Château Sagonne Cher

2022-11-26 14:00:00 – 2022-11-26 21:00:00 Sagonne

Cher Sagonne Produits artisanaux, articles en bois, laine , crochet, bougies, boissons artisanales, animations, tirage de cartes divinatoires, démonstrations de forge, contes +33 6 41 48 78 74 Château de Sagonne

Sagonne

