Artix Artix Artix, Pyrénées-Atlantiques Marché de noël artisanal Artix Artix Catégories d’évènement: Artix

Pyrénées-Atlantiques

Marché de noël artisanal Artix, 19 décembre 2021, Artix. Marché de noël artisanal Artix

2021-12-19 – 2021-12-19

Artix Pyrénées-Atlantiques Artix EUR 0.5 De 14h30 à 17h, animation du marché par la fanfare Lutins Crétins, interprétant les chants traditionnels de Noël, des morceaux de Disney et du Cartoon, et votre photo avec le père Noël. De 14h30 à 17h, animation du marché par la fanfare Lutins Crétins, interprétant les chants traditionnels de Noël, des morceaux de Disney et du Cartoon, et votre photo avec le père Noël. De 14h30 à 17h, animation du marché par la fanfare Lutins Crétins, interprétant les chants traditionnels de Noël, des morceaux de Disney et du Cartoon, et votre photo avec le père Noël. Artix

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Artix, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Artix Adresse Ville Artix lieuville Artix