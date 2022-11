Marché de Noël artisanal – Anglesqueville-l’Esneval Anglesqueville-l’Esneval Anglesqueville-l'Esneval Catégories d’évènement: Anglesqueville-l'Esneval

Seine-Maritime

Seine-Maritime Anglesqueville-l’Esneval Venez découvrir différents artisans lors du marché de Noël artisanal, le dimanche 20 novembre de 10h à 18h, à la salle des fêtes d’Anglesqueville-l’Esneval. Buvette sur place.

