Marché de Noël Art et Gastronomie, 11 décembre 2022, Toucy.

Place de l'hôtel de ville Toucy Yonne

2022-12-11 09:00:00 – 2022-12-11 18:30:00

Yonne EUR Organisé par Toucy Animations le marché de Noël Art et Gastronomie aura lieu dans les rues Lucile Cormier, Philippe Verger et place de l’hôtel de ville. Arrivée du père Noël à 15 h. Manège pour les enfants. mairie.toucy@wanadoo.fr Toucy

