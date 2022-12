Marché de Noël Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

Hautes-Pyrénées

Marché de Noël Arrens-Marsous, 28 décembre 2022, Arrens-Marsous . Marché de Noël ARRENS-MARSOUS Place du Val d’Azun Place du Village Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Place du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS

2022-12-28 – 2022-12-28

Place du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous

Hautes-Pyrénées Buvette et animations sur place. L’asso du Val d’Azun organise deux marchés de Noël les 21 et 28 décembre.

Vous y trouverez 25 exposants, principalement des artisans locaux pour faire vos emplettes pour vos cadeaux de Noël ou tout simplement pour vous faire plaisir.

Nous y retrouverons également quelques producteurs locaux (miel, fromage, hydrolats, vins…). Ainsi que des boissons chaudes pour vous rendre la balade encore plus agréable

Alors venez nombreux découvrir les réalisations locales !!

Il y aura quelques surprises qui raviront les pitchouns et les plus grands, alors on compte sur vous. +33 5 62 97 49 49 Place du Val d’Azun ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

dernière mise à jour : 2022-12-01 par

Détails Catégories d’évènement: Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arrens-Marsous Place du Village Adresse Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Place du Val d'Azun ARRENS-MARSOUS Ville Arrens-Marsous lieuville Place du Val d'Azun ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous Departement Hautes-Pyrénées

Arrens-Marsous Place du Village Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arrens-marsous/

Marché de Noël Arrens-Marsous 2022-12-28 was last modified: by Marché de Noël Arrens-Marsous Arrens-Marsous Place du Village 28 décembre 2022 Arrens-Marsous ARRENS-MARSOUS Place du Val d'Azun Place du Village Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées