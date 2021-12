Arrens-Marsous Arrens-Marsous Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées Marché de Noël Arrens-Marsous Arrens-Marsous Catégories d’évènement: Arrens-Marsous

Hautes-Pyrénées

Marché de Noël Arrens-Marsous, 29 décembre 2021, Arrens-Marsous. Marché de Noël Village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

2021-12-29 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-29 17:00:00 17:00:00 Village ARRENS-MARSOUS

Arrens-Marsous Hautes-Pyrénées Arrens-Marsous L’association des producteurs et commerçants du Val d’azun vous propose un marché de Noël

Miel, vin, bière artisanale, plats cuisinés, sirops, produits du canard, confitures, pâtisseries, animation et concert. +33 5 62 97 49 49 Village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Arrens-Marsous, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Arrens-Marsous Adresse Village ARRENS-MARSOUS Ville Arrens-Marsous lieuville Village ARRENS-MARSOUS Arrens-Marsous