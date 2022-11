Marché de Noël d’Arras marché de noël Arras Arras Catégories d’évènement: Arras

Pas-de-Calais

Marché de Noël d’Arras marché de noël Arras, 11 décembre 2022, Arras. Marché de Noël d’Arras Dimanche 11 décembre, 09h00 marché de noël Arras

10€ par personne

organisé par le comité d’animation marché de noël Arras Grand’Place, 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France Le comité d’animation organise une sortie au marché de Noël d’Arras le dimanche 11 décembre. Ouvert à tous les habitants du quartier, 50 places. Départ 9h retour 19h. Les inscriptions auront lieu le mercredi 7 décembre en Maire de Quartier de 14h à 16h30. Une participation de 10€ sera demandée par participant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-11T09:00:00+01:00

2022-12-11T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Arras, Pas-de-Calais Autres Lieu marché de noël Arras Adresse Grand'Place, 62000 Arras Ville Arras Age maximum 99 lieuville marché de noël Arras Arras Departement Pas-de-Calais

marché de noël Arras Arras Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arras/

Marché de Noël d’Arras marché de noël Arras 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël d’Arras marché de noël Arras marché de noël Arras 11 décembre 2022 arras marché de noël Arras Arras

Arras Pas-de-Calais