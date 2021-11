Arnage Arnage Arnage, Sarthe MARCHÉ DE NOËL – ARNAGE Arnage Arnage Catégories d’évènement: Arnage

MARCHÉ DE NOËL – ARNAGE Arnage, 5 décembre 2021, Arnage. MARCHÉ DE NOËL – ARNAGE Salle Éolienne 67, rue des collèges Arnage

2021-12-05 10:30:00 – 2021-12-05 18:00:00 Salle Éolienne 67, rue des collèges

Arnage Sarthe Arnage Recettes au profit de la coopération avec Sakoïba (Mali)

Venez faire le plein de cadeau pour noël !!! A partir de 10h30 à l’Eolienne, venez profiter du marché de noël et des différentes animations organisées dans la journée. A 16h30, le spectacle musical « La Machine à Lire », proposé par Lire à Arnage (voir rubrique « à lire aussi » ci-dessous). Le marché de noël sera l’occasion de trouver des petits cadeaux pour mettre au pied du sapin, des bijoux, de la décoration de table, ou encore des objets artisanaux maliens. Venez nombreux ! Organisé par le Groupe Mali. Avec la participation de : Les Doigts de Fées, la Maison des Habitants, Le jardinier Sarthois, Lire à Arnage, AMPA, le collège Henri Lefeuvre… Retrouvez le marché de Noël à l’Éolienne, à Arnage ! service.culturel@arnage.fr +33 2 43 21 44 50 https://www.arnage.fr/evenement/marche-spectacle-de-noel/ Recettes au profit de la coopération avec Sakoïba (Mali)

