Marché de Noël à Argentonnay Marché de Noël Argentonnay, 2 décembre 2023, Argentonnay.

Argentonnay,Deux-Sèvres

La commune d’Argentonnay organise son marché de Noël, avec la présence du Père Noël, balade à poney gratuit, jeu en bois CSC et Colporteuse, avec feu d’artifice à 19 h 30..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 20:00:00. .

Marché de Noël Place Léopold Bergeon

Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The commune of Argentonnay organizes its Christmas market, with the presence of Santa Claus, a free pony ride, CSC and Colporteuse wooden games, and fireworks at 7:30 pm.

La localidad de Argentonnay celebra su mercado navideño, con Papá Noel, un paseo gratuito en poni, juegos de madera a cargo de CSC y Colporteuse, y fuegos artificiales a las 19.30 h.

Die Gemeinde Argentonnay veranstaltet ihren Weihnachtsmarkt mit dem Weihnachtsmann, kostenlosem Ponyreiten, dem Holzspiel CSC und Colporteuse, mit Feuerwerk um 19:30 Uhr.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Bocage Bressuirais