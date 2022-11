Marché de Noël Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre 69 RUE AUCLERC DESCOTTES Indre L’UCIA d’ Argenton-sur-Creuse organise son traditionnel marché de Noël le 18 décembre de 9h à 18h avec des producteurs fermiers, artisans des métiers de bouche, décoration qui seront sur la place de la République et place Carnot.

De 10h à 16h30: Banda « La Lyre Txaranga »; photo avec le père Noël, tartiflette à emporter.

Vendredi 23 décembre : De 10 à à 12 h et de 14h à 16h: Les mascottes « Disney » ; à 17h30 Parade lumineuse de Noël.

Samedi 24 décembre : Le Père noël dans les rues, déambulation par « Wilson 5 » le matin et l’après-midi. Marché de Noël à Argenton-sur-Creuse. © Pixabay

