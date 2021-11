Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse, Indre Marché de Noël Argenton-sur-Creuse Argenton-sur-Creuse Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse

Indre

Marché de Noël Argenton-sur-Creuse, 19 décembre 2021, Argenton-sur-Creuse. Marché de Noël 69 RUE AUCLERC DESCOTTES Argenton-sur-Creuse

2021-12-19 09:00:00 – 2021-12-19 18:00:00

Argenton-sur-Creuse Indre Argenton-sur-Creuse69 RUE AUCLERC DESCOTTES Indre Marché de Noël avec producteurs fermiers, artisans des métiers de bouche, décoration, au cœur de la Vallée de la Creuse Marché de Noël Marché de Noël avec producteurs fermiers, artisans des métiers de bouche, décoration, au cœur de la Vallée de la Creuse 69 RUE AUCLERC DESCOTTES Argenton-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2021-11-10 par

Détails Catégories d’évènement: Argenton-sur-Creuse, Indre Autres Lieu Argenton-sur-Creuse Adresse 69 RUE AUCLERC DESCOTTES Ville Argenton-sur-Creuse lieuville 69 RUE AUCLERC DESCOTTES Argenton-sur-Creuse