Marché de Noël Arette, 10 décembre 2022, Arette.

Marché de Noël

Salle des fêtes Arette Pyrnes-Atlantiques

2022-12-10 – 2022-12-10

Arette

Pyrnes-Atlantiques

Arette

Le marché réunira artisans d’art (potiers, aquarellistes, graveurs… et producteurs locaux tisanes, miel, pâtisseries…)

Ce sera l’occasion de valoriser des créations et productions locales, mais aussi de se retrouver, d’échanger entre artisans, producteurs et habitants dans une ambiance conviviale, avant les fêtes de fin d’année.

L’entrée est gratuite pour le public et la participation est libre pour les exposants.

Sur place, une buvette sera tenue par PicNic.

Nous proposerons un repas/petite restauration le midi en partenariat avec les exposants présents.

Des animations seront également proposées :

– L’Association des parents d’élèves animera un stand sur le thème de Noël

– La chorale Barétounaise Les Dézindeguts animera la fin de la journée

– un stand d’animation jeux pour les plus jeunes (maquillage, pêche aux canards..) d’extérieur réalisé par des professionnels si il ne pleut pas

Le marché réunira artisans d’art (potiers, aquarellistes, graveurs… et producteurs locaux tisanes, miel, pâtisseries…)

Ce sera l’occasion de valoriser des créations et productions locales, mais aussi de se retrouver, d’échanger entre artisans, producteurs et habitants dans une ambiance conviviale, avant les fêtes de fin d’année.

L’entrée est gratuite pour le public et la participation est libre pour les exposants.

Sur place, une buvette sera tenue par PicNic.

Nous proposerons un repas/petite restauration le midi en partenariat avec les exposants présents.

Des animations seront également proposées :

– L’Association des parents d’élèves animera un stand sur le thème de Noël

– La chorale Barétounaise Les Dézindeguts animera la fin de la journée

– un stand d’animation jeux pour les plus jeunes (maquillage, pêche aux canards..) d’extérieur réalisé par des professionnels si il ne pleut pas

APE Ecole primaire

PicNic

Arette

dernière mise à jour : 2022-11-17 par