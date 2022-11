Marché de Noël Ardin, 26 novembre 2022, Ardin.

Marché de Noël

Salle du Chaillot Ardin Deux-Svres

2022-11-26 – 2022-11-27

Ardin

Deux-Svres

Ardin

EUR Ardin le 26 et 27 novembre 2022, organise par l’association pour Louis et Toi, son marché de Noël.

Le père Noël sera au rendez-vous, artisans, food-truck et animations enfants seront aussi présents.

+33 5 49 04 30 09

Pour Louis et Toi

Ardin

