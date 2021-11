Arçon Arçon Arçon, Doubs Marché de Noël Arçon Arçon Catégories d’évènement: Arçon

Arçon Doubs Arçon A partir de 11h30.

Organisé par l’association des parents d’élèves de l’école d’Arçon.

Marché de Noël pour financer du matériel et des activités pour les enfants de l’école. Animations pour les enfants l’après midi. Buvette sur place.

Accès libre.

Renseignements auprès de Mr Delacroix. ape.arcon@yahoo.fr +33 6 25 32 65 20 A partir de 11h30.

Renseignements auprès de Mr Delacroix. Arçon

