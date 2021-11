Marché de Noël Apremont-sur-Allier, 18 décembre 2021, Apremont-sur-Allier.

Marché de Noël Apremont-sur-Allier

2021-12-18 10:00:00 – 2021-12-19 18:30:00

Apremont-sur-Allier Cher Apremont-sur-Allier

EUR 1 Découvrez une sélection de cadeaux et de produits fins lors de ce marché de Noel dans la tradition nordique. Marché couvert dans les magnifiques écuries du château décorées pour l’occasion, nombreux ateliers enfants, vin chaud et feu de bois et une quarantaine d’exposants seront au rendez-vous.

Marché de Noël à Apremont-sur-Allier

+33 2 48 77 55 00

(c) Apremont-sur-allier

Apremont-sur-Allier

