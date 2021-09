Apinac Apinac Apinac, Loire Marché de Noël Apinac Apinac Catégories d’évènement: Apinac

Loire

Marché de Noël Apinac, 28 novembre 2021, Apinac. Marché de Noël 2021-11-28 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-28 17:30:00 17:30:00

Apinac Loire Apinac Marché de noël autour de la gastronomie, la décoration et l’artisanat. +33 6 74 96 19 86 dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Apinac, Loire Autres Lieu Apinac Adresse Ville Apinac lieuville 45.37962#3.99569