Tout le week-end de 10h à 18h découvrez tout l’artisanat Guinéen de l’association An Fara Bra !



Sur les magnifiques stands vous pourrez retrouver : des cosmétiques (à base de beurre de karité), des produits textiles, des bijoux faits main, des tisanes et bocaux de condiments délicieux, des illustrations et cartes postales…

Ainsi que le stand des éditions Alifbata, traductions françaises de bande dessinée arabe.



L’association An fa Bara est une association qui soutien la jeunesse dans le village de Dabola, en Guinée. Ses derniers projets ont été une bibliothèque et le toit de l’école primaire.

Samedi 18 et Dimanche 19 décembre la Casa Consolat a le plaisir d’accueillir le Marché de Nöel de l’association An Fara Bra !

