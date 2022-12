Marché de Noël Amou Amou Catégories d’évènement: Amou

Landes Le marché de Noël d’Amou, se tiendra l’après-midi sur la place de la Técouère sous les platanes centenaires.

Produits fermiers, saveurs locales, senteurs et couleurs sont au rendez-vous de ces instants gourmands, faits de rencontres et de convivialité.

Balade à poney et visite du père Noël avec goûter.

