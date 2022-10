Marché de Noël – Amicale des St-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin Catégories d’évènement: Landes

Marché de Noël – Amicale des St-Saturnin Ygos-Saint-Saturnin, 4 décembre 2022, Ygos-Saint-Saturnin. Marché de Noël – Amicale des St-Saturnin

Ygos-Saint-Saturnin Landes OT Morcenx

2022-12-04 – 2022-12-04 Ygos-Saint-Saturnin

Landes Ygos-Saint-Saturnin Ne manquez pas ce joli rendez-vous de fin d’année : toute la journée, nombreux exposants, artisans – créateurs, producteurs locaux – Buvette et tombola

Repas à 13h : La Poule au pot

Adulte 19,50€ / Enfant 12€ / A emporter 16€

Inscription au 06 85 80 10 92 jusqu’au 19 novembre +33 6 85 80 10 92 AMICALE DES ST SATURNINS

