Ambrault Ambrault Ambrault, Indre Marché de Noël Ambrault Ambrault Catégories d’évènement: Ambrault

Indre

Marché de Noël Ambrault, 4 décembre 2021, Ambrault. Marché de Noël Ambrault

2021-12-04 – 2021-12-04

Ambrault Indre Ambrault A partir de 14h, marché d’artisans et créateurs. Port du masque obligatoire. Marché de Noël d’Ambrault organisé par Familles Rurales. A partir de 14h, marché d’artisans et créateurs. Port du masque obligatoire. Office de Tourisme des Champs d’Amour

Ambrault

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Ambrault, Indre Autres Lieu Ambrault Adresse Ville Ambrault lieuville Ambrault