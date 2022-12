Marché de Noël Ambazac Ambazac OT Monts du Limousin Catégorie d’évènement: Ambazac

Marché de Noël Ambazac, 17 décembre 2022, Ambazac OT Monts du Limousin . Marché de Noël Ambazac

2022-12-17 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-17 19:00:00 19:00:00 Ambazac Haute-Vienne Ambazac Samedi 17 décembre, de 15h à 19h, place de la République à Ambazac. Apparition du Père Noël à 17h. Plus d’informations : 06 82 28 83 45. Une dizaine de producteurs fermiers et d’artisans locaux seront présents pour vous permettre d’effectuer vos derniers achats avant le réveillon ou trouver les derniers cadeaux à mettre sous le sapin. Ambazac

dernière mise à jour : 2022-12-13 par OT Monts du Limousin

Détails Catégorie d’évènement: Ambazac Autres Lieu Ambazac Adresse OT Monts du Limousin Ambazac Ville Ambazac OT Monts du Limousin lieuville Ambazac

Ambazac Ambazac OT Monts du Limousin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ambazac-ot-monts-du-limousin/

Marché de Noël Ambazac 2022-12-17 was last modified: by Marché de Noël Ambazac Ambazac 17 décembre 2022 OT Monts du Limousin

Ambazac OT Monts du Limousin