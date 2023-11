Marché de Noël alsacien à Paris Gare de l’Est Gare de l’Est Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 01 décembre 2023 au dimanche 17 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

À l’approche de Noël, chaque année depuis 41 ans déjà, une quinzaine de producteurs viennent de toute l’Alsace avec leurs meilleures spécialités gourmandes pour recréer un authentique Marché de Noël alsacien à la Gare de l’Est. Petits gâteaux et pains d’épices, foie gras et charcuterie, pâtes fraiches et fromages, confitures, vins, crémants et eaux de vie… ils sont fiers de se regrouper pour présenter leur production régionale confectionnée avec soin et dans le respect des traditions.

CE QUE L’ALSACE A DE MEILLEUR

Parmi les Noëls magiques figure en très bonne place le Noël alsacien. Le sapin n ’est-il pas originaire d’Alsace, tout comme les douceurs et pâtisseries dont on se transmet la recette dans les familles depuis la nuit des temps ? Parmi celles-ci, les fameux « bredele », petits gâteaux de Noël dont on trouve des traces au 14è siècle, ou l ’emblématique et délicieux « kougelhopf », mais aussi les pains d’épices, qui autrefois ornaient le sapin, et les « mannele » (petits bonshommes) qui se dégustent habituellement le 6 décembre à la Saint-Nicolas…Côté salé, citons les spécialités charcutières très appréciées, notamment en garniture de l ’incomparable choucroute alsacienne, ainsi que le Munster, célèbre fromage servi avec des graines de cumin… sans oublier le foie gras inventé par le cuisiner Jean-Pierre Clause à Strasbourg avant la Révolution française.

DIRECTEMENT DES PRODUCTEURS ALSACIENS AUX AMATEURS PARISIENS

Ces produits régionaux, et d’autres, sont apportés directement à Paris par les producteurs eux-mêmes. Tous sont passionnés par leur métier et l ’Alsace ! Pour la plupart, ils ont repris le savoir-faire et l’entreprise familiale transmise de génération en génération… Certains clients très fidèles, qui reviennent chaque année au Marché de Noël, ont même connu les grands-parents des artisans présents aujourd’hui ; ils ont grand plaisir à garder le lien, mais aussi à se procurer des produits du terroir, authentiques et de qualité, vendus en direct sans intermédiaires. Car, même si la vente de ces bonnes choses s ’est développée via le commerce en ligne, tous les visiteurs se disent charmés par l’ambiance du Marché de Noël et conquis par les produits d’Alsace et leurs producteurs !

ILS SERONT AU RENDEZ-VOUS DU MARCHE DE NOËL ALSACIEN 2023

Vins, liqueurs, eaux de vie Domaine Jean Becker (Zellenberg 68) / Charcuteries, fromages, confitures, miel, confiserie, pains d’épices Christlesgut (Breitenbach 68) / Décorations de Noël Compagnie Alsacienne de Promotion (Orschwiller 67) / Pains d’épices, biscuits, bière artisanale Fortwenger (Gertwiller 67) / Poteries Friedmann (Soufflenheim 67) /Charcuterie alsacienne, choucroute, tourtes, pâtés en croûte Maison Geismar (Turckheim 68) / Charcuterie, produits en croûte, plats cuisinés, terrines Les Jardins d’Alsace (Algolsheim 68) / Les créations Jeannala & Seppala Geismar (Turckheim 68) / Eaux de vie, whisky d’Alsace Distillerie Meyer (Saint-Pierre-Bois 67) / Bredele de Noël, kougelhopfs, baerewecke Maison Alsacienne du Biscuit Geismar Dischinger (Colmar 68) / Vins, crémants, eaux de vie Domaine Materne Haegelin et filles (Orschwihr 68) / Pâtisseries, confiseries, chocolats Pâtisserie Oster (Barr 67) / Vins, crémants, eaux de vie Domaine Stentz-Buecher (Wettolsheim 68) / Pâtes fraîches alsaciennes, spätlzes Tante Germaine (Lampertheim 67) / Foie gras d’oie et de canard Meyer-Weber.

Gare de l’Est Rue du 8 Mai 1945 75010 Paris

