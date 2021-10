Allogny Allogny Allogny, Cher Marché de noël Allogny Allogny Catégories d’évènement: Allogny

Cher

Marché de noël Allogny, 18 décembre 2021, Allogny. Marché de noël 2021-12-18 – 2021-12-19

Allogny Cher Allogny +33 2 48 64 00 79 ©ADT Indre dernière mise à jour : 2021-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Allogny, Cher Autres Lieu Allogny Adresse Ville Allogny lieuville 47.22541#2.31978