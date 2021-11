Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie Gironde, Sainte-Eulalie Marché de Noêl : Allemand Sainte-Eulalie Sainte-Eulalie Catégories d’évènement: Gironde

Le marché de Noël : Allemand aura lieu à la salle des fêtes le 4 Décembre de 10h à 19h et le 5 Décembre de 10h à 18h, avec la présence exceptionnelle du Père-Nicolas ce dimanche la à 15h.

+33 5 56 06 05 59

Mairie de St-Eulalie
Sainte-Eulalie

