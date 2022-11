Marché de noël Aix-Villemaur-Pâlis Aix-Villemaur-Pâlis Catégories d’évènement: Aix-Villemaur-Pâlis

Aube

Marché de noël Aix-Villemaur-Pâlis, 11 décembre 2022, Aix-Villemaur-Pâlis. Marché de noël

Aix-Villemaur-Pâlis Aube

2022-12-11 – 2022-12-11 Aix-Villemaur-Pâlis

Aube Dimanche 11 décembre : AIX EN OTHE – Marché de noël, de 10h à 18h, dans les salles et les cours de la mairie d’Aix en Othe. Ce marché accueille généralement une trentaine d’exposants professionnels. Dégustation du traditionnel vin chaud. Les enfants pourront rencontrer le Père Noël. Paniers garnis et maxi peluches à gagner par tirage au sort. Restauration sur place. Entrée gratuite. Organisé par l’ACA et la MJC-MPT d’Aix en Othe. Contact : acaaix10@gmail.com acaaix10@gmail.com Aix-Villemaur-Pâlis

Lieu Aix-Villemaur-Pâlis
Ville Aix-Villemaur-Pâlis
Departement Aube

Marché de noël Aix-Villemaur-Pâlis 2022-12-11

Aix-Villemaur-Pâlis Aube