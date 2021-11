Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne, Savoie Marché de Noël Aime-la-Plagne Aime-la-Plagne Catégories d’évènement: Aime-la-Plagne

Savoie

Marché de Noël Aime-la-Plagne, 27 novembre 2021, Aime-la-Plagne. Marché de Noël Avenue de Tarentaise Aime Aime-la-Plagne

2021-11-27 10:00:00 10:00:00 – 2021-11-27 17:30:00 17:30:00 Avenue de Tarentaise Aime

Aime-la-Plagne Savoie Aime-la-Plagne Toute la ville d’Aime fête Noël pour le plus grand plaisir des grands et surtout des petits ! info.vallee@la-plagne.com +33 4 79 55 67 00 https://www.la-plagne.com/la-plagne-vallee Avenue de Tarentaise Aime Aime-la-Plagne

dernière mise à jour : 2021-10-20 par Office de Tourisme de la Grande Plagne

Détails Catégories d’évènement: Aime-la-Plagne, Savoie Autres Lieu Aime-la-Plagne Adresse Avenue de Tarentaise Aime Ville Aime-la-Plagne lieuville Avenue de Tarentaise Aime Aime-la-Plagne