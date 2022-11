Marché de Noël Aillevillers-et-Lyaumont Aillevillers-et-Lyaumont Catégories d’évènement: Aillevillers-et-Lyaumont

2022-12-14 15:00:00 – 2022-12-14 20:00:00 Aillevillers-et-Lyaumont

Haute-Sane Aillevillers-et-Lyaumont Haute-Saône EUR 0 0 De 15h à 20h.

Place de la Mairie et salle des fêtes.

Produits locaux, balade à dos d’âne, artisans, restauration & buvette, vente de sablés confectionnés par les élèves, visite du Père Noël.

Organisé par la MFR Aillevillers avec participation de la Mairie. https://www.mfr-aillevillers.fr/ Aillevillers-et-Lyaumont

