Deux-Svres Aigondigné EUR Marché de Noël Dimanche 27 novembre de 10h à 18h salle des fêtes de Thorigné à Aigondigné 10h-12h30 : Séance Photos avec le Père Noël avec Elophoto

10h-16h : Balades en Poney avec Les Sabots dans la Plaine

10h30-12h : Chants de Noël par la Chorale de Vouillé

10h30-11h30 : Atelier Lettre au Père Noël

11h00 : Démonstration de Cavage par les Trufficulteurs des Deux-Sèvres

14h-17h30 : Séance Photos avec le Père Noël avec Elophoto

14h30-15h30 : Lecture des Contes de Noël par la Bibliothèque d’Aigondigné

14h30-15h30 : Atelier Lettre au Père Noël

14h30-17h30 : Maquillage par l’Association Etoil’Clown

16h : Résultat du Concours Photo “Pull (moche) de Noël

16h : Démonstration de Cavage par les Trufficulteurs des Deux-Sèvres

16h30-17h30 : Spectacle de Clown par La Cie des Zap

17h30 : Balade aux lampions dans le bourg de Thorigné

