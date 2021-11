Marché de Noël africain Colmar, 26 novembre 2021, Colmar.

Marché de Noël africain Colmar

2021-11-26 – 2021-12-17

Colmar Haut-Rhin Colmar

Marché de Noël africain avec l’association AAA (Association Afrique en Alsace) qui se tiendra dans la cour du musée . Il y aura de l’artisanat africain (Bénin) de grandes poupées en tissu, bijoux, petites peintures à l’huile sur toile, objets en bois et en bronze, tissus et foulards, et de petites spécialités culinaires à emporter (pas de cuisson ni de dégustation sur place).

Marché africain

+33 3 89 23 84 15

