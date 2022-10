MARCHÉ DE NOËL Abreschviller Abreschviller Catégories d’évènement: Abreschviller

Moselle

MARCHÉ DE NOËL Abreschviller, 27 novembre 2022, Abreschviller. MARCHÉ DE NOËL

salle des fêtes – 84 rue du Général Jordy Abreschviller Moselle

2022-11-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-27 17:00:00 17:00:00 Abreschviller

Moselle Abreschviller L’association de la chapelle Sainte marguerite organise un marché de Noël à Abreschviller ! Il y aura de nombreux exposants de petit artisanat local (artisanat, décoration et producteurs locaux), un atelier de maquillage pour enfants et de promenades en calèche pour les enfants. Une petite restauration sera proposée sur place. chapelle.abreschviller@gmail.com Abreschviller

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Abreschviller, Moselle Autres Lieu Abreschviller Adresse salle des fêtes - 84 rue du Général Jordy Abreschviller Moselle Ville Abreschviller lieuville Abreschviller Departement Moselle

Abreschviller Abreschviller Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abreschviller/

MARCHÉ DE NOËL Abreschviller 2022-11-27 was last modified: by MARCHÉ DE NOËL Abreschviller Abreschviller 27 novembre 2022 Abreschviller Moselle salle des fêtes - 84 rue du Général Jordy Abreschviller Moselle

Abreschviller Moselle