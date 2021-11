Marché de noël Abbaye de Valmagne, 27 novembre 2021, Villeveyrac.

Marché de noël

du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre à Abbaye de Valmagne

Pour la quatrième année, le marché de Noël de l’Abbaye de Valmagne aura lieu les 27 et 28 Novembre 2021. Vous y rencontrerez 220 artisans et artistes internationaux, de nombreux foodtrucks et des animations. Profitez d’un moment en famille ou entre amis au cours duquel vous pourrez commencer vos achats de Noël dans une ambiance sublime. * Entrée payante – 5€ par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans. * Restauration possible sur place au sein des stands alimentaires, ou auprès du restaurant de l’abbaye “Ferme Auberge”. * Présence du Père Noël et de nombreuses autres animations. Au plaisir de vous y retrouver !!!

5€

220 artisans et foodtrucks, animations

Abbaye de Valmagne abbaye de valmagne Villeveyrac Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T10:00:00 2021-11-27T18:00:00;2021-11-28T10:00:00 2021-11-28T18:00:00