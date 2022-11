Marché de Noël à Yvetot Yvetot, 11 décembre 2022, Yvetot.

Faites le plein de cadeaux pour les fêtes de fin d’année ! Plus de 60 exposants vous présenteront leurs produits et créations. Des animations rythmeront également la journée : de 10h à 12h, rencontrez les mascottes de Donald et Dingo ; de 14h à 17h, celles de Mickey et Minnie ; et à 11h45, laissez-vous porter par les chants de Noël traditionnels interprétés par la Musique Municipale.

