Marché de Noël à Virsac Virsac Virsac Catégories d’évènement: Gironde

Virsac

Marché de Noël à Virsac Virsac, 11 décembre 2022, Virsac. Marché de Noël à Virsac

Salle Polyvalente Virsac Gironde Bourg Cubzaguais Tourisme

2022-12-11 10:00:00 – 2022-12-11 18:00:00 Virsac

Gironde Virsac EUR Ce marché rassemble des artisans d’art ou producteur en mesure d’exposer des produits en relation avec les fêtes de fin d’année (cadeau, mets, art de la table, bijoux, produits du terroir, accessoires, beauté, décoration, etc…). Vous trouverez tous les mets festifs pour vos repas de fin d’année, mais également la décoration pour vos tables et bien-sûr tous les cadeaux rares, insolites et précieux à offrir que l’on ne trouve pas en boutique. Présence du Père Noël à 11h et 15h. Sur place, une restauration et une buvette seront à la disposition de tous. Une très belle sortie en famille ! On vous attend très nombreux ! Ce marché rassemble des artisans d’art ou producteur en mesure d’exposer des produits en relation avec les fêtes de fin d’année (cadeau, mets, art de la table, bijoux, produits du terroir, accessoires, beauté, décoration, etc…). Vous trouverez tous les mets festifs pour vos repas de fin d’année, mais également la décoration pour vos tables et bien-sûr tous les cadeaux rares, insolites et précieux à offrir que l’on ne trouve pas en boutique. Présence du Père Noël à 11h et 15h. Sur place, une restauration et une buvette seront à la disposition de tous. Une très belle sortie en famille ! On vous attend très nombreux ! Bourg Cubzaguais Tourisme

Virsac

dernière mise à jour : 2022-10-13 par Bourg Cubzaguais Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Virsac Autres Lieu Virsac Adresse Salle Polyvalente Virsac Gironde Bourg Cubzaguais Tourisme Ville Virsac lieuville Virsac Departement Gironde

Virsac Virsac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/virsac/

Marché de Noël à Virsac Virsac 2022-12-11 was last modified: by Marché de Noël à Virsac Virsac Virsac 11 décembre 2022 Gironde Salle Polyvalente Virsac Gironde Bourg Cubzaguais Tourisme Virsac

Virsac Gironde