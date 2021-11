Vire-sur-Lot Vire-sur-Lot Lot, Vire-sur-Lot Marché de Noël à Vire-sur-Lot Vire-sur-Lot Vire-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot

2021-12-04 10:00:00 – 2021-12-04 18:00:00

Vire-sur-Lot Lot Vire-sur-Lot Photos avec le père noël de 14h à 17h et sa boîte aux lettres.

Concours de dessin pour les enfants, artisanat, produits du terroirs, vin. Restauration sur place Retrouvez le marché de noël à Vire-sur-Lot le 4 décembre de 10h à 19h et le 5 décembre de 10h à 18h Photos avec le père noël de 14h à 17h et sa boîte aux lettres.

Concours de dessin pour les enfants, artisanat, produits du terroirs, vin. Restauration sur place ©pixabay

