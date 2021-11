Marché de Noël à Varzy Varzy, 5 décembre 2021, Varzy.

Marché de Noël à Varzy Varzy

2021-12-05 – 2021-12-05

Varzy Nièvre Varzy

Venez assister en famille au marché de Noël et de la Saint Nicolas à Varzy !

Les commerçants et artisans seront présent pour vous acceuillir, pour que Noël redevienne une fête de famille pour les petits et les grands!

clef58210@gmail.com

Venez assister en famille au marché de Noël et de la Saint Nicolas à Varzy !

Les commerçants et artisans seront présent pour vous acceuillir, pour que Noël redevienne une fête de famille pour les petits et les grands!

Varzy

dernière mise à jour : 2021-11-23 par