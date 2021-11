Marché de Noël à Thouars Thouars, 11 décembre 2021, Thouars.

Marché de Noël à Thouars Place Lavault – Place Flandres Dunkerque Centre Ville Thouars

2021-12-11 – 2021-12-12 Place Lavault – Place Flandres Dunkerque Centre Ville

Thouars Deux-Sèvres Thouars

Découvrez les produits régionaux, les articles de Noël, les idées cadeaux présentés par les artisans, déambulez dans les rues du centre ville et partez à la rencontre des commerçants à la recherche d’une idée cadeau. Terminez place Saint Médard avec la boutique éphémère de la Maison du Thouarsais ou par les créations uniques de la Galett’art Sarrazine ! Côté animations, les après-midis seront égayés par de nombreuses animations musicales et par l’arrivée du Père Noël qui ravira petits et grands !

+33 5 49 68 22 65

Freepick

dernière mise à jour : 2021-11-12 par Maison du Thouarsais