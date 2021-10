Marché de Noël à St Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet, 3 décembre 2021, Saint-Cirq-Souillaguet.

Marché de Noël à St Cirq Souillaguet 2021-12-03 09:00:00 – 2021-12-03 12:00:00

Saint-Cirq-Souillaguet Lot Saint-Cirq-Souillaguet

Pour les fetes de fin d’année, la commune invite des créateurs (bijoux …..) ,des artisans d’art, des producteurs ( Vin, bière, safran, noix et huile de noix…..), des chocolatiers, mais aussi des auteurs dont Marie-Claire HEGRAY, Michel SOULADIE ainsi que Sylvie STAUB et Annick TOMLINSON, à rejoindre les commerçants ambulants, piliers du marché de la commune. Ces derniers étofferont, également, leurs offres alimentaires ( foie gras, huitres etc) .

Par cette opération ponctuelle , la commune propose, chaque semaine du mois de décembre, place de la Mairie, un micro Marché de Noël, aux offres diverses et variées tant alimentaires que culturelles et artistiques susceptibles de répondre , à quelques jours de Noël et du Nouvel An, aux demandes des habitants d’ici et de là.

A ce jour, la commune a enregistré plusieurs inscriptions et des postulants se sont manifestés . Les inscriptions au marché , durant le mois de décembre; restent ouvertes ( la participation est d’un à quatre vendredi, à la discrétion de chacun ).

Renseignements: Corinne Andries : 06 64 68 32 25

Légumes, charcuterie, poissons, récoltes de saison, ….mais aussi des auteures, des artisans d’art, des créateurs, ……

mairie.258@orange.fr +33 5 65 41 30 13

Pour les fetes de fin d’année, la commune invite des créateurs (bijoux …..) ,des artisans d’art, des producteurs ( Vin, bière, safran, noix et huile de noix…..), des chocolatiers, mais aussi des auteurs dont Marie-Claire HEGRAY, Michel SOULADIE ainsi que Sylvie STAUB et Annick TOMLINSON, à rejoindre les commerçants ambulants, piliers du marché de la commune. Ces derniers étofferont, également, leurs offres alimentaires ( foie gras, huitres etc) .

Par cette opération ponctuelle , la commune propose, chaque semaine du mois de décembre, place de la Mairie, un micro Marché de Noël, aux offres diverses et variées tant alimentaires que culturelles et artistiques susceptibles de répondre , à quelques jours de Noël et du Nouvel An, aux demandes des habitants d’ici et de là.

A ce jour, la commune a enregistré plusieurs inscriptions et des postulants se sont manifestés . Les inscriptions au marché , durant le mois de décembre; restent ouvertes ( la participation est d’un à quatre vendredi, à la discrétion de chacun ).

Renseignements: Corinne Andries : 06 64 68 32 25

© Pexels de Pixabay

dernière mise à jour : 2021-09-30 par