MARCHÉ DE NOËL À SOUBÈS Soubès, 10 décembre 2022, Soubès.

MARCHÉ DE NOËL À SOUBÈS

Soubès Hérault

2022-12-10 15:00:00 – 2022-12-10

Soubès

Hérault

Soubès

L’édition 2022 du marché de Noël à Soubès se tiendra le week-end du 10 Décembre à partir de 15 H du côté de la place du Terral et au jardin de Gustette.

De nombreux exposants présenteront leurs réalisations et la restauration sera également assurée sur place, par :

-La FabriK à Cy’ et ses woks !

-Lucas Milesi et ses beignets !

-L’association Les Belles Histoires et leurs cornets de frites !

-Casa di Mas et ses pizzas !

-Lou Terral avec son menu spécial Noël

Sans compter les gourmandises (crêpes gâteaux, etc.) et boissons (Vin chaud, etc.) de Noël gérées par l’OCCE école de Soubès.

Pour vous divertir une patinoire* sera installée au jardin de Gustette ! ⛸️. Les équipements seront disponibles sur place.

Le père Noël nous rendra visite pendant le week-end à 16 h, il sera disponible sous son chalet pour ceux qui souhaitent lui rendre visite et lui remettre des lettres de vœux

Le dimanche, des balades en calèche tirée par des poneys seront possibles au cœur du village.

L’édition 2022 du marché de Noël à Soubès se tiendra le week-end du 10 Décembre à partir de 15 H du côté de la place du Terral et au jardin de Gustette.

De nombreux exposants présenteront leurs réalisations et la restauration sera également assurée sur place.

+33 4 67 44 05 79

mairie de soubès

Soubès

dernière mise à jour : 2022-11-24 par