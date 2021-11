Soturac Soturac Lot, Soturac Marché de Noël à Soturac Soturac Soturac Catégories d’évènement: Lot

Soturac

Marché de Noël à Soturac Soturac, 20 novembre 2021, Soturac. Marché de Noël à Soturac Soturac

2021-11-20 10:00:00 – 2021-11-21 18:00:00

Soturac Lot Soturac Sur place : vente de gâteaux, tombola, loisirs créatifs, composition florales, peintures… Venez vous balader sur le marché de Noël de Soturac, les 20 et 21 novembre de 10h à 18h, à la salle des fêtes. Sur place : vente de gâteaux, tombola, loisirs créatifs, composition florales, peintures… ©pixabay

Soturac

dernière mise à jour : 2021-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Soturac Autres Lieu Soturac Adresse Ville Soturac lieuville Soturac