Marché de Noël à Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye, 18 décembre 2022, Savigny-sur-Braye.

Avenue de la Braye Savigny-sur-Braye Loir-et-Cher

2022-12-18 09:00:00 09:00:00 – 2022-12-18 13:00:00 13:00:00

Marché de Noël à Savigny-sur-Braye. De nombreux commerçants, artisans et associations locales seront présents, idéal pour préparer les fêtes de fin d’année. C’est en famille que vous découvrirez les différentes étales à la recherche de nouvelles saveurs et de cadeaux qui sortiront de l’ordinaire.

Rendez-vous chaleureux, le marché de Noël allie tradition et convivialité avec dégustation de vin chaud, sa traditionnelle dégustation d’harengs cuits au feu de bois à consommer sur place ou à emporter et ses différentes animations. Une promenade en petit train en compagnie du Père Noël distribuant des friandises vous sera proposée pour la plus grande joie de vos enfants, organisée par l’Association des Parents d’Elèves. Commerçants, artisans et associations.

L’association des jeunes sapeurs-pompiers de Savigny-sur-Braye organise son 18ème marché de Noël.

+33 6 16 22 85 77

