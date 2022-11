Marché de Noël à Sanguinet Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

Sanguinet

Marché de Noël à Sanguinet Sanguinet, 26 novembre 2022, Sanguinet. Marché de Noël à Sanguinet

Avenue des Grands Lacs Place du marché Sanguinet Landes Place du marché Avenue des Grands Lacs

2022-11-26 – 2022-11-26

Place du marché Avenue des Grands Lacs

Sanguinet

Landes Sanguinet Venez découvrir le marché de Noël à Sanguinet organisé par l’APES les 26 et 27 Novembre. Au programme : Spectacle de magie, animations gratuites, stands artisans, tombolas, visite du Père-Noël, bière de Noël, restauration sur place, feu d’artifice, vin chaud et pleins d’autres surprises… VENTE DE SAPINS DE NOËL Afin de pouvoir continuer à réaliser de multiples activités pour les écoles, l’Association des Parents d’Élèves de Sanguinet organise sa vente annuelle de sapins de Noël. 2 variétés sont proposées (Epicéa ou Nordmann) et seront distribuées de 9h à 13h à l’occasion du marché de Noël. Attention la date limite de réservation est fixée au 10 novembre 2022. Venez découvrir le marché de Noël à Sanguinet organisé par l’APES les 26 et 27 Novembre. Au programme : Spectacle de magie, animations gratuites, stands artisans, tombolas, visite du Père-Noël, bière de Noël, restauration sur place, feu d’artifice, vin chaud et pleins d’autres surprises… VENTE DE SAPINS DE NOËL Afin de pouvoir continuer à réaliser de multiples activités pour les écoles, l’Association des Parents d’Élèves de Sanguinet organise sa vente annuelle de sapins de Noël. 2 variétés sont proposées (Epicéa ou Nordmann) et seront distribuées de 9h à 13h à l’occasion du marché de Noël. Attention la date limite de réservation est fixée au 10 novembre 2022. APES pixabay

Place du marché Avenue des Grands Lacs Sanguinet

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Sanguinet Autres Lieu Sanguinet Adresse Sanguinet Landes Place du marché Avenue des Grands Lacs Ville Sanguinet lieuville Place du marché Avenue des Grands Lacs Sanguinet Departement Landes

Sanguinet Sanguinet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sanguinet/

Marché de Noël à Sanguinet Sanguinet 2022-11-26 was last modified: by Marché de Noël à Sanguinet Sanguinet Sanguinet 26 novembre 2022 Avenue des Grands Lacs Place du marché Sanguinet Landes Landes Sanguinet

Sanguinet Landes